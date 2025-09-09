Apple представила новую модель iPhone

Компания Apple представила новый iPhone 17, сообщает Day.Az.

Базовая версия оснащена 6,3-дюймовым дисплеем ProMotion с уменьшенными рамками. Наконец-то пользователи получили долгожданные 120 Гц.

Процессор A19 на 20% быстрее чипа A18 из iPhone 16. Благодаря увеличенной батарее время автономной работы выросло на 8 часов по сравнению с версией прошлого поколения.

Камеры новой модели iPhone также улучшены: основная широкоугольная получила сенсор на 48 Мп, а также добавлен телеобъектив на 12 Мп с двукратным цифровым зумом. Новый сенсор стал в два раза больше и теперь квадратной формы, что позволяет снимать в альбомной и портретной ориентации без поворота устройства. Фронтальная камера обновлена до 24 Мп, получила поддержку Central Stage и функцию ультрастабилизации.

Минимальная память новой версии смартфона - 256 ГБ. Смартфон будет доступен в пяти цветовых решениях.