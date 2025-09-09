Жесткая посадка самолета без шасси попала на видео

На карибском острове Синт-Мартин у самолета оторвало шасси по приземлении - жесткая посадка попала на видео.

Как передает Day.Az, его публикует издание Paddle Your Own Kanoo.

Уточнялось, что инцидент произошел во время посадки Boeing 737 авиакомпании WestJet в аэропорту принцессы Джулианы.

На кадрах видно, как по приземлении из-за сильного удара о землю правое шасси Boeing рухнуло. Самолет еще некоторое время продолжал скользить по взлетно-посадочной полосе до полной остановки. После этого пассажиры были вынуждены эвакуироваться с помощью аварийных горок, на место также оперативно прибыли пожарные. В качестве дополнительной меры безопасности самолет облили пеной.