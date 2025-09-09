IFC готова поддержать Азербайджану в привлечении частных инвестиций

Международная финансовая корпорация (IFC) высоко ценит прочное партнёрство с Азербайджаном, основанное на общем стремлении к развитию частного сектора и укреплению экономической устойчивости.

По ее словам, в условиях, когда Азербайджан стремится диверсифицировать экономику и снизить зависимость от нефтегазового сектора, частный сектор играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития, создании рабочих мест и повышении конкурентоспособности. В рамках стратегии партнёрства группы Всемирного банка с Азербайджаном IFC сосредоточена на содействии созданию более конкурентной, инклюзивной и экологически устойчивой экономики. IFC поддерживает частные инвестиции в таких приоритетных сферах, как инфраструктура, доступ к энергии и устойчивость. Особое внимание уделяется "зелёному" финансированию, поддержке женщин-предпринимателей, а также расширению участия частного сектора в сельском хозяйстве, сфере водных ресурсов, транспорте и цифровой инфраструктуре.

"В ближайшей перспективе IFC делает приоритетом сельское хозяйство, водную безопасность и устойчивое строительство. В сельском хозяйстве мы содействуем внедрению инновационных финансовых инструментов, таких как аграрные и складские расписки, чтобы помочь малым фермерам получить оборотный капитал и интегрироваться в глобальные цепочки поставок.

В водной сфере мы планируем решать проблему дефицита воды, поддерживая устойчивые стратегии управления водными ресурсами, включая финансирование проектов по опреснению и очистке сточных вод. В сфере строительства IFC способствует развитию "зелёного" строительства. Пример - логистический центр AlatBay, в котором были достигнуты значительные энергосбережение и сокращение водопотребления благодаря внедрению мер по сертификации EDGE - инновационной системе "зелёного" строительства, разработанной IFC. Мы также рассматриваем возможности в сфере транспорта, логистики и электрической мобильности для повышения устойчивости и связности", - сказала директор департамента IFC.

Переход Азербайджана к "зелёной" энергетике остаётся ключевым приоритетом

По ее словам, переход Азербайджана к "зелёной" энергетике - ключевой приоритет, и IFC готова поддерживать развитие сектора ВИЭ в стране. Потенциал в этой области значителен - технический потенциал солнечной энергии оценивается в 23 ГВт, а оффшорной ветроэнергетики - в 157 ГВт. Развитие региональной инфраструктуры передачи энергии поможет Азербайджану использовать свои ресурсы и укрепить позиции глобального экспортёра "зелёной" энергии.

"По оценкам, переход на ВИЭ требует инвестиций в размере 44 миллиардов долларов до 2060 года (по данным отчёта Всемирного банка о климате и развитии). Чтобы наладить соответствие между потребностями сектора и финансовыми возможностями, IFC предлагает инвестиционные и консультационные услуги. Например, в прошлом году IFC предоставила финансирование в размере 20 миллионов долларов в нацвалюте Bank Respublika - одному из ведущих банков Азербайджана. Половина средств была направлена на проекты, реализуемые МСП и домохозяйствами с низким доходом", - сказала она.

По словам И.Роча, опираясь на импульс, данный COP29 в Баку, IFC по-прежнему привержена поддержке планов и приоритетов Азербайджана в этой сфере. Например, транспортный сектор, который составляет 22,6 процента от общего энергопотребления, представляет значительные возможности для декарбонизации. IFC приветствует инициативы правительства, такие как налоговые льготы для электромобилей и текущую модернизацию автобусного парка.

"По мере того как правительство разрабатывает необходимые нормативные, политические и институциональные рамки, IFC может помочь разблокировать решения частного сектора вдоль всей цепочки создания стоимости, способствуя устойчивым инвестициям, которые соответствуют целям Азербайджана. Работая вместе, мы можем помочь стране перейти к низкоуглеродной экономике, одновременно стимулируя экономический рост и повышая устойчивость", - сказала она.

Устойчивый рост через финансирование, цифровизацию и ГЧП

"IFC придаёт большое значение улучшению доступа малых и средних предприятий (МСП) к финансам, признавая их важную роль в экономике. Мы сотрудничаем с местными банками, такими как Bank Respublika, для предоставления финансирования малому бизнесу. В будущем планируется расширять это направление с существующими и новыми партнёрами.

Помимо инвестиций, IFC оказывает консультационные услуги, направленные на развитие устойчивого финансирования и практик корпоративного управления. Мы также продвигаем финансирование на основе активов, позволяющее использовать движимое имущество (товарные запасы, оборудование и т.д.) в качестве залога. Совместно с Ассоциацией банков Азербайджана мы разрабатываем национальный инструмент активо-обеспеченного кредитования, который расширит доступ МСП к финансам", - сказала она.

Директор департамента отметила, что IFC поддерживает усилия Азербайджана по развитию цифрового банкинга и расширению финансовых услуг, особенно для сельских и удалённых районов. Международная финансовая корпорация приветствует запуск регулятивной "песочницы" Центральным банком, что позволит тестировать инновационные цифровые продукты в контролируемой среде.

Как сказала И.Роча, на уровне частного сектора IFC предоставляет консультации для цифровой трансформации банков, внедряя передовые технологии и практики. Это способствует модернизации сектора и расширяет доступ населения и бизнеса к финансовым инструментам в условиях цифровой экономики.

"Учитывая стратегическое расположение Азербайджана в Среднем коридоре, планы по расширению Бакинского морского порта, направленные на увеличение грузооборота, открывают важные возможности для укрепления региональной торговли.

Привлечение частного сектора может значительно повысить эффективность и устойчивость таких проектов. Чёткие модели государственно-частного партнёрства (ГЧП) способствуют такому участию, обеспечивая баланс между государственным контролем и частной инициативой. IFC имеет богатый международный опыт в оказании инвестиционной и консультационной поддержки по проектам ГЧП, что поможет портам Азербайджана развиваться в соответствии с национальными приоритетами", - отметила она.

IFC поддерживает модернизацию железных дорог и логистику в Азербайджане

По словам И.Роча, IFC осознаёт стратегическую важность Азербайджана в Среднем коридоре - ключевом маршруте между Европой и Азией через Южный Кавказ. В условиях роста грузопотока усилия Азербайджана по модернизации железнодорожной инфраструктуры имеют важное значение.

"Мы готовы поддерживать эти процессы, инвестируя, в частности, в обновление подвижного состава грузоперевозчиков, что повысит надёжность и эффективность транспортировки. Это поможет Азербайджану укрепить позиции регионального транспортного узла и ускорить развитие устойчивой инфраструктуры.

Мы видим большой потенциал в усилиях Азербайджана по развитию логистических центров, мультимодальных терминалов и цифровых решений вдоль Среднего коридора. Эти проекты критически важны для повышения эффективности и конкурентоспособности страны как транспортно-логистического хаба региона. IFC готова поддержать такие инициативы, мобилизуя инвестиции и экспертизу частного сектора для успешной реализации устойчивой и современной логистической инфраструктуры", - сказала директор департамента.