В село Ханюрду возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках этой программы на данном этапе 15 семей, состоящих из 46 человек, были направлены из местности под названием Дёрд йол Агдамского района в село Ханюрду Ходжалинского района.

Бывшие вынужденные переселенцы, направленные в село Ханюрду, временно проживали в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях в Геранбое, Сумгайыте, Барде, Абшероне и Баку.

На сегодняшний день в село Ханюрду Ходжалинского района всего переселено 69 семей - 237 человек.