"Летающую тарелку" заметили над пляжем в США - ФОТО
Еще одно лентикулярное облако заметили в необычном месте.
Как передает Day.Az, гигантская "летающая тарелка" образовалась над пляжем в Алабаме.
Такие облака - норма для горной местности, а над пляжами они встречаются довольно редко.
Лентикулярные облака неподвижны в небе, а из-за их формы их действительно иногда принимают за НЛО.
