"Летающую тарелку" заметили над пляжем в США

Еще одно лентикулярное облако заметили в необычном месте.

Как передает Day.Az, гигантская "летающая тарелка" образовалась над пляжем в Алабаме.

Такие облака - норма для горной местности, а над пляжами они встречаются довольно редко.

Лентикулярные облака неподвижны в небе, а из-за их формы их действительно иногда принимают за НЛО.