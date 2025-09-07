В Израиле назвали условие для завершения войны с ХАМАС

В воскресенье Израиль вновь призвал ХАМАС к капитуляции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся военных ударов по крупнейшему городу сектора Газа, где сотни тысяч палестинцев ищут убежище.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил журналистам в Иерусалиме, что если ХАМАС освободит удерживаемых в Газе заложников и сложит оружие, то война может немедленно закончиться.

"Мы были бы очень рады достичь этой цели политическим путём", - добавил он.

В ответ высокопоставленный представитель ХАМАС Басем Наим заявил Reuters, что движение не намерено складывать оружие, но если Израиль прекратит войну и выведет свои войска из Газы, то ХАМАС готов освободить всех заложников. По его словам, это позиция, которой палестинская группировка придерживается уже долгое время.

Представитель израильской армии сообщил агентству, что израильские силы продолжат операции против террористических организаций в секторе Газа и будут устранять любую угрозу, направленную против граждан страны.