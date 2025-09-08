На трассе Баку-Газах грузовик врезался в здание

7 сентября примерно в 16:30 на 312-м километре автодороги Баку-Газах, на территории Геранбойского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля марки Mercedes, гражданин Турции 2002 года рождения Таха Али Шимшек, потерял управление: сначала врезался в разделительные заграждения, после чего врезался в нежилое здание. В результате аварии водитель получил легкие травмы.

По первоначальной версии, причиной происшествия стало то, что водитель потерял концентрацию за рулем. По факту ведется расследование.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обратилось к водителям, совершающим дальние рейсы, подчеркнув, что перед выездом необходимо хорошо отдохнуть, следить за состоянием здоровья, а во время движения обязательно делать перерывы для отдыха.

"Управление автомобилем в утомленном, невнимательном или неподготовленном состоянии многократно увеличивает риск аварии. Водителям напоминают, что соблюдение скоростного режима, использование ремня безопасности и полная концентрация на дороге являются ключевыми условиями предотвращения ДТП. Не забывайте: соблюдая правила, вы защищаете не только себя, но и жизнь других участников дорожного движения", - говорится в обращении.