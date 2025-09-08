https://news.day.az/society/1778869.html На трассе Гала–Пираллахи произошло ДТП - пострадали трое В Хазарском районе Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА завотделом пропаганды и общественных связей Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку сообщили, что капитан полиции Тогрул Насирли, сегодня утром на дороге Гала-Пираллахи столкнулись автомобиль марки Hyundai и микроавтобус марки Mercedes.
В результате происшествия пострадали 3 человека.
Ведется расследование.
