На трассе Гала–Пираллахи произошло ДТП

В Хазарском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА завотделом пропаганды и общественных связей Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку сообщили, что капитан полиции Тогрул Насирли, сегодня утром на дороге Гала-Пираллахи столкнулись автомобиль марки Hyundai и микроавтобус марки Mercedes.

В результате происшествия пострадали 3 человека.

Ведется расследование.