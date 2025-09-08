В США заметили редкое облако

В американском штате Теннесси очевидцы засняли редкое атмосферное явление - облако-рулон. Необычная полоса облачности протянулась над горизонтом, вызвав большой интерес у местных жителей и пользователей соцсетей.

Как передает Day.Az, кадры, появившиеся в Telegram-каналах, быстро распространились в сети. Атмосферное образование выглядит впечатляюще: длинное, ровное и словно "свернутое" в трубку облако медленно двигалось над землей.

Метеорологи отмечают, что подобные облака часто сопровождают перемены погоды и могут указывать на приближение грозы или шторма. Однако сами по себе они не несут опасности и представляют лишь зрелище, редкое для большинства регионов.