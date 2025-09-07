Крупный обвал скалы в Альпах попал на

В Альпах произошёл крупный обвал скалы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По данным местной префектуры, со склона сошёл оползень объёмом около 12 тысяч кубометров. Туристы в панике покинули район происшествия.

По предварительным сведениям, жертв и пострадавших нет.

