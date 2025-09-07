https://news.day.az/world/1778819.html Крупный обвал скалы в Альпах попал на ВИДЕО В Альпах произошёл крупный обвал скалы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По данным местной префектуры, со склона сошёл оползень объёмом около 12 тысяч кубометров. Туристы в панике покинули район происшествия. По предварительным сведениям, жертв и пострадавших нет. Представляем вашему вниманию данное видео:
