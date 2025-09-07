https://news.day.az/economy/1778740.html СЭЗ "Араз" в Иране имеет особое значение в сотрудничестве с соседними странами Свободная экономическая зона "Араз" в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана имеет особое значение, поскольку она находится на границе с Азербайджаном, Нахчыванской АР и Арменией.
СЭЗ "Араз" в Иране имеет особое значение в сотрудничестве с соседними странами
Свободная экономическая зона "Араз" в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана имеет особое значение, поскольку она находится на границе с Азербайджаном, Нахчыванской АР и Арменией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи во время посещения павильона экономической зоны "Араз" на выставке, организованной в рамках конференции "Возможности и инвестиционные перспективы свободных и торговых зон Ирана".
Арагчи заявил, что зона "Араз" является одной из важных и стратегических торговых зон Ирана и требует большего внимания.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре