СЭЗ "Араз" в Иране имеет особое значение в сотрудничестве с соседними странами

Свободная экономическая зона "Араз" в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана имеет особое значение, поскольку она находится на границе с Азербайджаном, Нахчыванской АР и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи во время посещения павильона экономической зоны "Араз" на выставке, организованной в рамках конференции "Возможности и инвестиционные перспективы свободных и торговых зон Ирана".

Арагчи заявил, что зона "Араз" является одной из важных и стратегических торговых зон Ирана и требует большего внимания.