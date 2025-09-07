https://news.day.az/hitech/1778749.html DeepRobotics показала возможности своих робособак - ВИДЕО Один из лидеров рынка робособак китайская компания DeepRobotics демонстрирует аппаратные возможности своих роботов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
