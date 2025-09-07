Иран и МАГАТЭ заявили о прогрессе в согласовании рамок сотрудничества

Иран и МАГАТЭ приблизились к достижению новых рамок двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Mehr, об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи.

Он назвал позитивным третий раунд технических переговоров по ядерной программе в Вене.

Отметим, что сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) было приостановлено Тегераном после ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам в июне.