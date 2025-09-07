Новый кроссовер BMW iX3 представлен в Германии

BMW представила первый серийный автомобиль семейства Neue Klasse - кроссовер iX3, сообщает Day.Az.

"Он представляет собой совершенно новое поколение модели. Огромный скачок , который определит весь бренд на долгие годы вперед", - заявил на презентации председатель правления BMW AG Оливер Ципсе.

Кроссовер iX3 - полностью электрический, он обеспечивает запас хода в 800 км на одной зарядке, а пиковая мощность пополнения энергии на зарядной станции составляет для него 400 кВт. Для того, чтобы получить запас хода в 370 км, он должен провести у зарядного разъема 10 минут. Лобовое стекло автомобиля представляет собой проекционную поверхность для отображения информации. Производство BMW iX3 начнётся в конце этого года на новом заводе в Дебрецене.