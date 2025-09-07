https://news.day.az/world/1778771.html Радикалы атакуют трассы и сжигают фуры в Мали - ВИДЕО Радикальные джихадисты из JNIM в Мали поджигают бензовозы на дорогах Бамако-Сикассо и Бамако-Сегу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Радикалы атакуют трассы и сжигают фуры в Мали - ВИДЕО
Радикальные джихадисты из JNIM в Мали поджигают бензовозы на дорогах Бамако-Сикассо и Бамако-Сегу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
При этом, несмотря на активные меры предпринимаемые правительством Мали, JNIM на поступающие из Европы деньги активно мобилизуют беднейшие слои населения Мали на теракты и продолжают нападения на мирных жителей и военных на большей части территории Мали.
Считается, что заметная часть средств поступает из Франции.
