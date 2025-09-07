Радикалы атакуют трассы и сжигают фуры в Мали

Радикальные джихадисты из JNIM в Мали поджигают бензовозы на дорогах Бамако-Сикассо и Бамако-Сегу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

При этом, несмотря на активные меры предпринимаемые правительством Мали, JNIM на поступающие из Европы деньги активно мобилизуют беднейшие слои населения Мали на теракты и продолжают нападения на мирных жителей и военных на большей части территории Мали.

Считается, что заметная часть средств поступает из Франции.