Пользователи Microsoft Azure могут столкнуться с проблемами из-за повреждения кабелей

Пользователи облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure могут столкнуться с проблемами из-за повреждения подводных кабелей в Красном море.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Microsoft.

"Трафик, идущий через Ближний Восток из азиатского и европейского регионов и обратно, может столкнуться с задержками из-за повреждения нескольких подводных оптоволоконных кабелей", - говорится в сообщении.

Для восстановления кабелей потребуется время. Причину повреждения компания называть не стала.