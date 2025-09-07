https://news.day.az/hitech/1778682.html Пользователи Microsoft Azure могут столкнуться с проблемами из-за повреждения кабелей Пользователи облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure могут столкнуться с проблемами из-за повреждения подводных кабелей в Красном море. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Microsoft.
"Трафик, идущий через Ближний Восток из азиатского и европейского регионов и обратно, может столкнуться с задержками из-за повреждения нескольких подводных оптоволоконных кабелей", - говорится в сообщении.
Для восстановления кабелей потребуется время. Причину повреждения компания называть не стала.
