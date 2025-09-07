Здание Кабмина Украины пострадало в результате атаки ВС РФ

Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, в ночь на 7 сентября. Под огнем оказался ряд городов, включая Киев, Одессу, Днепр, Кривой Рог и другие.

Как передает Day.Az, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, впервые в результате атаки, с начала полномасштабной войны было повреждено здание правительства.

"Крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Благодарю их за работу. Здания мы восстановим. Но потерянные жизни не вернуть. Враг ежедневно терроризирует и убивает наших людей по всей стране", - отметила она.

Свириденко подчеркнула, что мир должен начать действовать, а не реагировать на разрушения словами. В частности, необходимо усиление санкционного давления на Россию - против ее газа и нефти.

"А главное - Украине нужно оружие. То, что остановит террор и не позволит России каждый день пытаться убивать украинцев", - отметила премьер-министр.