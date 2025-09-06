Китай проверил прочность моста колонной тяжелых грузовиков

Китайцы проверили прочность нового моста, целиком уставив его грузовиками.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Мост через каньон Хуадзян прошёл важнейшее испытание за несколько недель до открытия - на протяжении пяти дней по специально обозначенным участкам моста прогоняли по 96 грузовиков. Общий вес экстремального теста превысил 3,3 тысячи тонн.