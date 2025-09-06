https://news.day.az/world/1778604.html Китай проверил прочность моста колонной тяжелых грузовиков - ВИДЕО Китайцы проверили прочность нового моста, целиком уставив его грузовиками. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Мост через каньон Хуадзян прошёл важнейшее испытание за несколько недель до открытия - на протяжении пяти дней по специально обозначенным участкам моста прогоняли по 96 грузовиков.
