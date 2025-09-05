https://news.day.az/gurmaniya/1778464.html В Италии ресторан запустил доставку пиццы с помощью дронов - ВИДЕО В Италии ресторан запустил доставку пиццы с помощью дронов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По словам довольных клиентов, теперь горячая пицца прилетает прямо с воздуха без пробок, курьеров и машин всего за несколько минут.
В Италии ресторан запустил доставку пиццы с помощью дронов - ВИДЕО
В Италии ресторан запустил доставку пиццы с помощью дронов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По словам довольных клиентов, теперь горячая пицца прилетает прямо с воздуха без пробок, курьеров и машин всего за несколько минут. Эксперты уверены, что скоро дроны смогут доставлять не только еду, но и лекарства, продукты и мелкие посылки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре