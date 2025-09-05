В Италии ресторан запустил доставку пиццы с помощью дронов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По словам довольных клиентов, теперь горячая пицца прилетает прямо с воздуха без пробок, курьеров и машин всего за несколько минут. Эксперты уверены, что скоро дроны смогут доставлять не только еду, но и лекарства, продукты и мелкие посылки.