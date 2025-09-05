США направят десять истребителей F-35 в Пуэрто-Рико

США отправят десять истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями в южной части Карибского моря. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источников, истребители должны прибыть в район к концу следующей недели. Отмечается, что семь американских военных кораблей и одна атомная быстроходная подводная лодка уже находятся в регионе или, как ожидается, скоро там окажутся. На борту находятся более 4,5 тыс. моряков и морских пехотинцев.

До этого президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что американские военные уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua в международных водах.