ЧМ-2026: Сборная Азербайджана крупно уступила Исландии - ВИДЕО
Сборная Азербайджана по футболу стартовала в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz из Рейкьявика, национальная команда на выезде сыграла против сборной Исландии.
Счет в матче был открыт под занавес первого тайма. На 45+2-й минуте гол в ворота команды Сантуша забил Палссон.
В самом начале второго тайма сборная Азербайджана вновь пропустила. На 47-й минуте автором второго гола хозяев стал Йоуханнессон.
Спустя девять минут исландцы забили третий мяч в ворота сборной Азербайджана. Йоуханнессон оформил дубль.
На этом исландцы не успокоились и на 66-й минуте забили четвертый мяч в ворота сборной Азербайджана - отличился Гюдмюндссон.
Затем "избиение" сборной Азербайджана продолжилось: на 73-й минуте гол забил Хлинссон.
Таким образом, сборная Азербайджана стартовала в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года, пропустив пять безответных мячей от исландцев.
22:45. Исландия - Азербайджан - 0:5
Голы: Палссон, 45+2 (1:0), Йоуханнессон, 47 (2:0), Йоуханнессон, 47 (2:0), 56 (3:0), Гюдмюндссон, 66 (4:0), Хлинссон, 73 (5:0)
