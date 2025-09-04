Модельный ряд Jetour X70 расширится до четырех автомобилей

В Китае 10 сентября стартуют продажи кроссовера Jetour X70L, после этого число автомобилей в семействе Jetour X70 достигнет четырех.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Autohome.

"Автомобиль, уже прошедший регистрацию в Министерстве промышленности и информационных технологий, оснащен двигателем 1.5 и отличается новым дизайном. Jetour X70L присоединится к Jetour X70, Jetour X70 Plus и Jetour X70 Pro, что еще больше расширит возможности выбора", - отмечается в публикации.

У автомобиля решетка радиатора с горизонтальными планками и изогнутые в виде бумеранга ходовые огни под горизонтальными фарами. На заднем бампере - два патрубка выхлопной системы с хромированной окантовкой.

В интерьере - трехспицевое рулевое колесо и крупный экран медиасистемы. Передние и задние кресла снабжены электрорегулировками. Длина автомобиля - 4810 мм, колесная база - 2252 кг. Мощность двигателя составляет 184 л.с. Автомобиль доступен в пятиместном и семиместном варианте.