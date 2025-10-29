У МАГАТЭ нет сведений о разработке Ираном ядерного оружия

Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) не располагало и не располагает в настоящее время какими-либо сведениями о том, что Иран продолжает разработку ядерного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в штаб-квартире ООН генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Есть ли у нас какие-либо сведения о том, что они продолжают разрабатывать ядерное оружие? Не было и нет, я хочу быть предельно ясным относительно этого", - сказал он.