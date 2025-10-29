В Бразилии ликвидировали более 60 боевиков наркомафии
Война между правительством и наркокартелями разгорелась в Бразилии - погибли не менее 60 человек, среди них мирные жители и четверо полицейских.
Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, об этом сообщает The Guardian.
По информации издания, Рио-де-Жанейро заблокирован - все дороги и проспекты перекрыты баррикадами.
Местные бандиты, контролирующие до 70% наркоторговли в городе, устроили локдаун в Рио в ответ на масштабную полицейскую операцию против одной из самых влиятельных преступных группировок страны - банды "Красная команда".
Задействовано порядка 2,5 тысячи сотрудников силовых структур.
Сообщается, что на севере города идет настоящий бой: слышны выстрелы, горят машины, люди боятся выходить из домов.
Власти Рио-де-Жанейро объявили четвертый из пяти возможных уровней опасности для населения.
Картели начали использовать FPV-дроны, блокируя выезды из районов.
Губернатор Клаудио Кастро обвинил президента Лулу да Сильву в отказе направить военных на помощь.
