В Бразилии ликвидировали более 60 боевиков наркомафии

Война между правительством и наркокартелями разгорелась в Бразилии - погибли не менее 60 человек, среди них мирные жители и четверо полицейских.

Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, Рио-де-Жанейро заблокирован - все дороги и проспекты перекрыты баррикадами.

Местные бандиты, контролирующие до 70% наркоторговли в городе, устроили локдаун в Рио в ответ на масштабную полицейскую операцию против одной из самых влиятельных преступных группировок страны - банды "Красная команда".

Задействовано порядка 2,5 тысячи сотрудников силовых структур.

Сообщается, что на севере города идет настоящий бой: слышны выстрелы, горят машины, люди боятся выходить из домов.

Власти Рио-де-Жанейро объявили четвертый из пяти возможных уровней опасности для населения.

Картели начали использовать FPV-дроны, блокируя выезды из районов.

Губернатор Клаудио Кастро обвинил президента Лулу да Сильву в отказе направить военных на помощь.