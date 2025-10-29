https://news.day.az/world/1791546.html Аэропорты Москвы закрылись Аэропорты Москвы закрыты из-за угрозы атаки дронов. Как сообщает Day.Az, об этом сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта России - Росавиация. Сообщается, что в аэропортах Домодедово и Жуковский временно запрещён взлёт и посадка воздушных судов из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов.
