Неурожай может сорвать поставки Nutella на рынок

Неурожай фундука в Италии может привести к дефициту ореховой пасты Nutella.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет издание Spiegel.

Производящая Nutella компания Ferrero закупает фундук в Италии и в Турции. Однако в европейской стране урожай фундука оказался самым низким за последние десятилетия и вдвое меньше, чем в 2024 году - 70 тыс. т. В Турции производство фундука также упало из-за заморозков. Ожидается, что теперь производители начнут закупать этот орех в Китае и требовать повышения цен.

В составе Nutella фундук составляет около 13%, поэтому, по мнению экспертов, рост цен на орехи будет сильнее, чем рост цен на готовый продукт.

В последние три года продукты с фундуком в странах ЕС подорожали на 27-65%.