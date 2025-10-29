Сегодня Всемирный Банк представил первый периодический экономический обзор по Азербайджану.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в отчете дана ​​подробная информация о макроэкономических показателях и перспективах страны. Это двухгодичный отчет, освещающий последние экономические события и перспективы страны. Каждый отчет будет состоять из двух частей: в первой части будут проанализированы последние экономические тенденции и рассмотрены среднесрочные перспективы и риски, а во второй части будут подробно рассмотрены конкретные вопросы политики.

За последнее десятилетие Азербайджан продемонстрировал значительную устойчивость к глобальным и региональным потрясениям. Принятие Кодекса о конкуренции, масштабные налоговые реформы, упрощение процедур лицензирования и выдачи разрешений, прозрачность трудовых отношений и другие шаги, предпринятые для решения проблем в деловой среде, сыграли значительную роль в поддержке предпринимательской деятельности.

Экономические реформы, стратегическое положение страны на Южном Кавказе и богатые энергетические ресурсы обеспечили высокий экономический рост и значительное сокращение бедности. Упор правительства на макроэкономическую стабильность позволил стране преодолеть волатильность, включая шок цен на нефть 2015 года и пандемию COVID-19, а также сохранить профицит бюджета и внешней торговли, низкий государственный долг и значительные макроэкономические резервы.

Последний анализ показывает, что, хотя нефтегазовый сектор сократился на 3,2% в первой половине 2025 года, прогнозируется рост ненефтяного сектора на уровне 3,9%. Активность в строительстве, транспорте, ИКТ и розничной торговле вернулась к норме. Сельское хозяйство и туризм сохранили динамику роста.

Инфляция несколько замедлилась к концу июня, а годовая инфляция снизилась до 4,8%, что близко к середине целевого диапазона Центрального банка Азербайджана (ЦБА) (4 ± 2%).

Внешний и бюджетный балансы имеют значительный профицит, хотя уменьшение доходов от нефти и газа несколько снизило эти показатели. Макроэкономические буферы остаются сильными: резервы Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) увеличились на 13,2% до 65 млрд долларов США (88% ВВП), в то время как резервы ЦБА увеличились до 11,5 млрд долларов США, что эквивалентно 5,6 месяцам импорта.

В перспективе прогнозируется, что экономический рост останется в среднем на уровне 1,7% в период с 2025 по 2027 год. Это связано с ужесточением фискальной политики в условиях снижения цен на нефть. Ожидается, что инфляция останется в пределах целевого диапазона ЦБА. Риски включают в себя продолжительный низкий рост и более резкое падение цен на энергоносители. Хотя буферы против краткосрочных рисков достаточны, долгосрочная устойчивость будет зависеть от успеха усилий по диверсификации экономики посредством структурных реформ.

В этом выпуске основное внимание уделяется инвестициям в ненефтяной сектор и проблемам, влияющим на его рост. В последние годы уровень инвестиций составлял около 20% ВВП. Это в значительной степени обусловлено сокращением государственных инвестиций на фоне снижения доходов от нефти и газа. Внутренние частные инвестиции были сосредоточены в секторах, ориентированных на внутренний рынок, таких как строительство.

В докладе подчеркивается важность структурных реформ для раскрытия потенциала частного сектора. Эти реформы могут включать повышение политической стабильности, создание равных условий для всех, расширение доступа к финансированию и укрепление судебной системы.

Этот первый обзор экономики страны призван предоставить информацию для политических дебатов, поддержать принятие решений на основе фактических данных и содействовать диалогу между различными заинтересованными сторонами о путях создания рабочих мест и повышения производительности труда.