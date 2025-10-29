АБР поддерживает энергетическую трансформацию Азербайджана через ВИЭ и водород

Азиатский банк развития (АБР) активно поддерживает развитие возобновляемой энергетики и энергоэффективности в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила страновой директор АБР по Азербайджану Сунния Дуррани-Джамал, выступая на 13-м Международном Каспийском энергетическом форуме 2025 в Баку.

Она отметила, что банк инвестирует в генерацию, сетевую инфраструктуру и новые технологии, включая водород, а также привлекает частный капитал через "зеленые" облигации и гарантии.

По ее словам, за более чем 25 лет работы АБР инвестировал в Азербайджан около 5,5 миллиарда долларов, из которых около 4,4 миллиарда было направлено в государственный сектор, и примерно 1,2 миллиарда - в частный. Особое внимание в нынешнем инвестиционном портфеле уделяется возобновляемой энергетике, включая гидро-, солнечную и ветровую генерацию, а также перспективные направления, такие как геотермальная энергия и водород.

Дуррани-Джамал подчеркнула, что ключевыми факторами для инвесторов являются политическая и нормативная среда, в которой Азербайджан демонстрирует прозрачные цели: достижение нулевых выбросов к 2050 году и 30 процентов генерации из возобновляемых источников.

"Для успешной энергетической трансформации важно не только развивать генерацию, но и создавать устойчивые сети передачи и хранения энергии, а также повышать энергоэффективность в разных отраслях" - отметила директор АБР.

Она добавила, что банк активно работает над привлечением частного капитала через "зеленые" облигации и другие финансовые инструменты, а также поддерживает развитие механизмов ценообразования на углерод и меры по снижению рисков, включая гарантии, страховые продукты и обеспечение проектной инфраструктуры.

"Мы рассматриваем комплексный подход к финансированию: от генерации и сетей до энергоэффективности и водорода, чтобы создать устойчивую и привлекательную для инвесторов энергетику Азербайджана", - подчеркнула Дуррани-Джамал.