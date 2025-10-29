Погода ухудшится в Азербайджане

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидающимися погодными условиями.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится:

"Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, начиная с сегодняшнего вечера и до завтрашнего дня в некоторых районах ожидается усиление ветра, дождливая погода, местами интенсивные ливни, возможны грозы, а также подъем уровня воды и наводнения в отдельных реках.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает граждан соблюдать меры безопасности при ухудшении погодных условий.

Во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких и временных построек, зданий и рекламных щитов, не останавливаться под линиями электропередачи и высокими деревьями. С учётом того, что сильный ветер осложняет тушение пожаров, необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, владельцам маломерных судов следует учитывать, что выход в море в такую погоду запрещён.

Чтобы обезопасить себя от возможных последствий сильных осадков, таких как селевые потоки и наводнения, необходимо держаться подальше от опасных участков и при угрозе немедленно подняться на возвышенность.

Для защиты от ударов молнии следует отключить электроприборы от сети, воздержаться от разговоров по телефону (стационарному, мобильному или таксофону), не приближаться к линиям электропередачи, молниеотводам, антеннам и водостокам, не укрываться под высокими деревьями и выбирать более низкие участки местности. Если вы находитесь в автомобиле, следует остановиться, поднять стёкла и дождаться окончания грозы".