Полузащитник сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси назвал величайших спортсменов в истории по своему мнению.

Как передает Day.Az, запись интервью доступна на YouTube-канале NBC News.

В футболе Месси отметил аргентинского экс-футболиста и тренера Диего Марадону.

"Для нас, аргентинцев, Марадона всегда был величайшим кумиром и вызывал наибольшее восхищение", - заявил футболист.

Также Месси назвал лучших, по его мнению, баскетболистов. "Когда речь заходит о других видах спорта, очевидно, то же самое произошло с Майклом Джорданом. (...) Я бы назвал еще нескольких лучших баскетболистов - Леброна Джеймса, Стефа Карри. Я восхищаюсь ими и думаю, что они многое дали спорту", - подчеркнул он.

В теннисе футболист выделил Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. "Думаю, что все трое подняли соревнования на гораздо более высокий уровень", - подытожил Месси.