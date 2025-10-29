https://news.day.az/society/1791580.html В Милли Меджлисе проходит международная парламентская конференция В Милли Меджлисе началась международная парламентская конференция, посвящённая 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики. Как передает Day.Az, конференция посвящена теме "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, конференция посвящена теме "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире".
Участники обменяются мнениями о роли конституций в укреплении правовых основ современных государств, защите суверенитета и национальной независимости государств.
В мероприятии принимают участие парламентские делегации из более чем 20 стран, а также представители 5 международных организаций.
