В Милли Меджлисе проходит международная парламентская конференция

В Милли Меджлисе начала работу международная парламентская конференция, посвященная 30-летию принятия Конституции Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, конференция посвящена теме "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире".

Участники обменяются мнениями о роли конституций в укреплении правовых основ современных государств, защите суверенитета и национальной независимости государств.

В мероприятии принимают участие парламентские делегации из более чем 20 стран, а также представители 5 международных организаций.

