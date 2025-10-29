https://news.day.az/world/1791555.html В США состоялся первый полет нового сверхзвукового самолета Компания Lockheed Martin сообщила, что провела успешный первый испытательный полет сверхзвукового самолета Х-59, разработанного совместно с НАСА. Как передает Day.Az, заявление Lockheed Martin опубликовано на официальном сайте. В пресс-релизе уточняется, что самолет отработал, как это и планировалось.
В США состоялся первый полет нового сверхзвукового самолета
Компания Lockheed Martin сообщила, что провела успешный первый испытательный полет сверхзвукового самолета Х-59, разработанного совместно с НАСА.
Как передает Day.Az, заявление Lockheed Martin опубликовано на официальном сайте.
В пресс-релизе уточняется, что самолет отработал, как это и планировалось. X-59 подтвердил свои летные характеристики и аэродинамические показатели перед безопасной посадкой на новом месте базирования.
Сверхзвуковой самолет X-59 был представлен в 2024 году. Презентация состоялась на заводе в калифорнийском Палмдейле. В НАСА сообщили, что самолет сможет достигать скорости в 1488 километров в час на высоте до 16,8 тысячи метров.
