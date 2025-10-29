В Нидерландах задержали более 100 экоактивистов

Полиция Нидерландов задержала 111 активистов экологического движения Extinction Rebellion (XR), участвовавших в перекрытии автомагистрали А12 в Гааге.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают правоохранительные органы королевства.

В публикации отмечается, что активистам изначально запретили проводить протест с перекрытием трассы, им предложили специальную площадку рядом с центром Гааги.

В полиции уточнили, что два человека были задержаны за вандализм, один - за нарушение правил дорожного движения, еще восемь за сопротивление представителям правопорядка.

Остальных 100 активистов задержали за нарушение закона о публичных собраниях, их перевезли "в безопасное место" и отпустили.

9 октября полиция Амстердама задержала более 20 человек после пропалестинской акции, проводившейся у центрального вокзала города. Демонстрацию организовало экологическое движение Extinction Rebellion, она началась в 19:30 (20:30 мск). Во время акции протестующие вышли на железнодорожные пути. Из-за этого движение поездов в районе города было временно остановлено.