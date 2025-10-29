Азербайджан реализует собственные цели по адаптации к глобальному изменению климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель руководителя Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики Самира Мусаева на 13-м Каспийском энергетическом форуме в Баку.

Она отметила, что, по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда, за последние 10 лет мир понёс 1,3% экономических потерь в результате климатических изменений и вызванных ими стихийных бедствий.

"Нерациональное использование ресурсов создаёт риски для продовольственной безопасности и устойчивого развития", - подчеркнула она.

По словам С. Мусаевой, Азербайджан реализует собственные цели по адаптации к глобальному изменению климата, расширяя использование возобновляемых источников энергии.

"Развитие инфраструктуры ВИЭ и их транспортировки позволяет стране стать транзитным центром "зелёной" энергии. Переход к "зелёной" экономике - это экономическая модернизация, инновации и формирование долгосрочной конкурентоспособности. Несмотря на необходимость значительных инвестиций на начальном этапе, в дальнейшем это обеспечит благоприятный деловой климат для всех участников рынка", - заявила она.

С.Мусаева также обратила внимание на важность политического и общественного информирования, проведения разъяснительных кампаний.

"В этой связи ключевое значение имеют создание "зелёных" экономических зон в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также формирование и запуск "зелёных" индустриальных парков. Производство возобновляемой энергии в Азербайджане играет активную роль, а государство является главным сторонником этих инициатив. Это ещё одно доказательство того, что данные вопросы являются для нас приоритетными", - подчеркнула она.