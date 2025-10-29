https://news.day.az/politics/1791647.html Азербайджан присоединился к Роттердамской конвенции Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о присоединении страны к Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношений отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Новость обновляется
