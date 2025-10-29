Гуманоидный робот показал способность буксировать автомобиль

Исследователи Пекинской академии искусственного интеллекта провели испытания гуманоидного робота Unitree G1, в ходе которых он отбуксировал автомобиль массой около 1,4 тонны на небольшое расстояние.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, видео испытаний опубликовано изданием Interesting Engineering.

Робот Unitree G1 массой 35 кг выполнял задачу, "имитируя человеческую позу", при этом в салоне автомобиля для обеспечения безопасности находился водитель. Судя по видео, робот отбуксировал автомобиль примерно на 5-7 метров.

На видео гуманоид с заметным усилием выталкивает машину с парковки. Таким образом, Unitree G1 превзошел свои предыдущие достижения в ходьбе, прыжках и сальто. Отмечается, что эксперимент - часть масштабной работы по обучению роботов сохранять равновесие в сложных условиях для применения их в промышленности или сфере услуг.

Unitree представила модель G1 в мае 2024 года. Рост устройства составляет примерно 127 см, количество степеней подвижности варьируется от 23 до 43 в зависимости от конфигурации. Стоимость робота начинается от $16 тыс.