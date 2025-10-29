Названа примерная дата завершения подготовки проектно-сметной документации по Карабахскому оросительному каналу

В онлайн-формате состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации реконструкции Карабахского оросительного канала, созданной соответствующим приказом председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заура Микаилова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Государственная служба по надзору за использованием и охраной водных ресурсов сообщила, что выступивший на заседании руководитель рабочей группы Рафиг Асланов отметил, что за счет увеличения расхода воды по Карабахскому оросительному каналу со 113 м³/сек до 135 м³/сек, а также реконструкции земляного канала с бетонной облицовкой площадь орошаемых земель увеличится со 115 тысяч га до 166 тысяч га, а изменение трассы канала после 106-го км будет способствовать улучшению водоснабжения около 20 тысяч га площадей, орошаемых каналом "Ени Хангызы" в Бейлаганском и Агджабединском районах.

Затем была представлена ​​презентация текущего состояния технико-экономического обоснования и проектной документации по реконструкции Карабахского оросительного канала, подготовленных совместно проектным институтом при ADSEA и специалистами компаний PROYAPI и TEMELSU, участвующих в проекте.

В ходе презентации членам Рабочей группы была представлена ​​подробная информация о текущем состоянии проекта и планируемых мерах по его реализации.

В ходе встречи представители соответствующих центральных органов исполнительной власти, входящих в состав рабочей группы, а также городских и районных исполнительных органов власти административных территорий, по территории которых проходит канал, высказали свои мнения и предложения, отметив, что проект был подготовлен своевременно и профессионально.

В заключение руководитель рабочей группы отметил, что подготовка проектно-сметной документации Карабахского оросительного канала будет завершена в первой половине 2026 года. В результате реализации проекта и начала строительных работ, помимо улучшения водоснабжения в районах, обслуживаемых каналом, будет оказано положительное влияние на экологическую и мелиоративную обстановку прилегающих территорий.

Следует отметить, что проект реконструкции Карабахского оросительного канала реализуется на основании Указа Президента Азербайджанской Республики № 85 от 15 апреля 2024 года "О мерах по реконструкции Карабахского оросительного канала".