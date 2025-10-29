Средний коридор играет ключевую роль в согласовании транзитных политик Баку и Ашхабада

Физической основой азербайджано-туркменских логистических связей является линия международного морского порта Баку-Туркменбаши.

об этом говорится в статье посла Азербайджана в Туркменистане Гисмета Гезалова для журнала "Внешняя политика и дипломатия Туркменистана", издаваемого Министерством иностранных дел Туркменистана.

По его словам, этот порт является ключевым звеном Транскаспийского международного транспортного маршрута, также известного как Средний коридор. Он отметил, что коридор играет центральную роль в объединении региональных рынков и стимулировании торговли между странами Каспийского региона и за его пределами.

Посол также отметил роль Лазуритового коридора, который соединяет Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию. "Этот коридор проходит по Транскаспийскому маршруту, пересекается с коридором ТРАСЕКА и обеспечивает доступ к средиземноморским портам с Южного Кавказа, - сказал Гезалов. - Он стратегически согласует транзитную и логистическую политику Ашхабада и Баку".

Дипломат подчеркнул важность развития цифровой инфраструктуры. Он рассказал о проекте TransCaspian FO, который призван повысить региональную связность через создание высокоскоростного маршрута передачи данных между Европой и Азией. "Этот проект будет способствовать общей консолидации, являясь частью "Цифрового шелкового пути", и имеет исключительное геополитическое значение", - отметил Г.Гезалов.