Азербайджан, Казахстан и Узбекистан активно работают над интеграцией своих энергосистем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, oб этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев, выступая на 13-м Международном Каспийском энергетическом форуме в Баку.

"Все упомянутые страны активно работают над интеграцией своих энергосистем. Стоит учитывать регулирование напряжения и управление частотой в Узбекистане и Казахстане, которое имеет различные аспекты", - отметил он.

По словам Дж.Абдуллаева, Азербайджан продолжает интеграцию энергосистем в регионе при преодолении технических и экономических вызовов.

"Это экономические условия, требующие более широкого внимания и вовлечения. Большая часть проекта реализуется за счёт проектного финансирования", - сказал он.