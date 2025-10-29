Сопредседатели совместной межправкомиссии Азербайджана и Беларуси посетили Физули

Делегация Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь во главе с сопредседателем с азербайджанской стороны заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым и сопредседателем с белорусской стороны заместителем премьер-министра Натальей Петкевич посетила освобожденный Физулинский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Физулинском международном аэропорту специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов подробно рассказал гостям о работе аэропорта.

Было отмечено, что Физулинский международный аэропорт, который называют "воздушными воротами" Карабаха, построен на самом современном уровне и способен принимать самолеты любого типа. Было отмечено, что на освобожденных территориях ведутся масштабные работы по реконструкции и восстановлению. В городе Физули построен жилой квартал, а бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в отчие края.

Также была предоставлена ​​информация о средней школе имени Мирзы Улугбека в Физули, построенной в дар от имени узбекского народа, и Центре детского творчества имени Курмангазы - подарке казахстанского народа азербайджанскому народу. Было отмечено, что в настоящее время в Физули ведется строительство центральной больницы и комплекса профессионального образования. Строительство поселка Довлетъярлы продолжается быстрыми темпами. Строительство второго и третьего жилых комплексов в Физули начнется в конце этого - начале следующего года. В ближайшее время начнется строительство также центрального городского парка. Строительство поселка Пирахмедлы только началось и будет завершено к концу 2026 года.

Затем делегация отправилась в Агдамский район.