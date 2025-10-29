В АБР отметили роль энергетики в диверсификации экономики Азербайджана

Экспорт углеводородов, развитие геотермальной энергии и критически важных минералов могут стать ключевыми направлениями для диверсификации экономики Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила страновой директор Азиатского банка развития (АБР) по Азербайджану Сунния Дуррани-Джамал на 13-м Международном Каспийском энергетическом форуме 2025 в Баку.

По ее словам, экспорт углеводородов остается важным источником экспортной выручки, но не должен быть единственным направлением экономического роста. Она подчеркнула необходимость справедливого энергетического перехода, который учитывает интересы экономики и социальные последствия.

Дуррани-Джамал также отметила перспективу развития геотермальной энергетики и добычи критически важных минералов, которые могут способствовать диверсификации экономики как в энергетическом, так и в неэнергетическом секторах.