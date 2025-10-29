Кибермошенники совершенствуют методы обмана граждан

Будьте бдительны к подозрительным звонкам и ссылкам. Киберпреступники создают разные сценарии для реализации своих преступных намерений, меняя методы и способы. Однако цель остается неизменной. Помните, что есть только один способ заполучить доступ к вашей карте извне. Это получение данных карты, CVV, кодов 3D Secure и SMS кодов подтверждения, секретных паролей карты.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Министерства внутренних дел.

Далее в сообщении говорится: "Уважаемые граждане, учитывая это, независимо от того, кто звонит и с какой целью, не передавайте никому свои личные данные и данные банковских карт без уточнения достоверности предложений, поступивших из социальных сетей и других интернет-ресурсов. Предотвратить эту угрозу можете в первую очередь вы сами. Не спешите реагировать на ситуации, которые кажутся вам подозрительными, и немедленно обращайтесь в полицию. Давайте активизируем наши совместные усилия в сфере киберпросвещения и проинформируем близких. Таким образом, мы пресечем преступные намерения кибермошенников и защитим безопасность наших банковских карт!".