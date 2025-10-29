Конституция Азербайджана создала прочную основу для устойчивого развития страны

Конституция Азербайджана создала прочную основу для устойчивого развития и внутренней стабильности в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Палаты представителей Верховного Меджлиса Таджикистана Файзали Идизода в своем выступлении на международной парламентской конференции на тему "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире", посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Он отметил, что дружба, равенство и взаимное уважение между народами являются одними из основных принципов Конституции Азербайджана.

"Конституция является главным гарантом устойчивого развития государства и общества, а также внутренней стабильности. Защита государства в условиях международной нестабильности возможна лишь в результате единства общества и уважения конституционных ценностей", - отметил Ф.Идизода.