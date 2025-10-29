https://news.day.az/officialchronicle/1791531.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Республики Турции - ФОТО Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в своем официальном аккаунте в Instagram публикацией в связи с 29 Октября - Днем Республики Турции. Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Пусть единство и братство Азербайджана и Турции, являющиеся источником гордости наших народов, будут вечными и нерушимыми!"
