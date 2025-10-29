Трамп заявил о революции в экономике США

Экономика США переживает "революцию", демонстрируя рост темпами в 3,8% ВВП, что превышает прогнозы экспертов в три-четыре раза.

Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы переживаем экономическую революцию. Рост ВВП составил 3,8% - это втрое, а то и вчетверо быстрее, чем прогнозировали многие", - заявил президент США на полях саммита АТЭС в южнокорейском Кенчжу.