Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева признан прогрессивной страной

Под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане были сформированы конституционный строй, национальное единство, идентичность и лояльность, а страна признана в мире как прогрессивное государство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Сената Пакистана Сайед Юсуф Раза Гилани в ходе выступления на международной парламентской конференции на тему "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире", посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Он отметил, что объявление 2025 года в Азербайджане "Годом Конституции и суверенитета" демонстрирует приверженность страны национальным ценностям.

Гилани подчеркнул, что суверенитет всегда определял судьбу народов и обеспечивал их свободу.