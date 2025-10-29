31 октября впервые в Баку пройдет международная конференция "Бельгийский колониализм: признание и ответственность", посвященная колониальному прошлому Бельгии и его серьезным последствиям в настоящее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, организатором мероприятия выступает Бакинская инициативная группа.

В конференции примут участие представители бывших колоний Бельгии - Демократической Республики Конго, Руанды и Бурунди, а также дипломаты и официальные лица, специалисты по международному праву, историки, исследователи, активисты гражданского общества и эксперты по вопросам репараций из 8 стран.

На мероприятии будут обсуждаться зверства, совершённые Бельгией против местного населения на африканском континенте, особенно в её бывших колониях, таких как Демократическая Республика Конго, Руанда и Бурунди, - политика этнического разделения, массовые убийства и разграбление культурного наследия, а также тяжёлые последствия бельгийского колониализма, продолжающиеся и по сей день. Также состоится обмен мнениями по вопросу эксплуатации ресурсов указанных стран в результате неоколониальной политики, проводимой Бельгией на колониальных территориях, вынесения на международный уровень требования о компенсации этим народам за причинённый ущерб и включения его в повестку дня международных организаций.

Накануне конференции, 30 октября, зарубежные гости проведут дискуссии с профессорско-преподавательским составом и студентами Бакинского государственного университета на тему "Бельгийский колониализм в Центральной Африке и его тяжёлые последствия, продолжающиеся и по сей день", а также выступят с лекциями.

Напомним, что в докладе, подготовленном в 2019 году Рабочей группой ООН по делам лиц африканского происхождения, говорится о том, что во время бельгийского колониального правления на территории нынешних Демократической Республики Конго, Руанды и Бурунди было убито около 10 миллионов человек, десяткам тысяч отрублены руки, проводилась политика этнического разделения, ставшая сегодня очагом конфликтов, местное население подвергалось принудительному труду, а 20 тысяч детей смешанной расы были похищены, отделены от местных общин и подвергнуты политике ассимиляции, что заложило основу для геноцида. В докладе рекомендуется, чтобы Бельгия создала комиссию для установления истины и фактов, открытия архивов и выплаты компенсаций. Как и другие колониальные державы, Бельгия совершила беспрецедентные зверства против оккупированных и эксплуатируемых ею народов, но, к сожалению, сумела скрыть эти преступления от мирового сообщества. Цель конференции также заключается в ознакомлении общественности с исторической правдой.