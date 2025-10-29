Победа Азербайджана - ярчайшее проявление независимости и демократии

Конституция - это не просто юридический документ, она обеспечивает доверие между государством и гражданами, закрепляет общие ценности нации и гарантирует суверенитет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил депутат Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым в своем выступлении на международной парламентской конференции "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире", посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Он сказал, что каждая статья Основного закона отражает волю народа, его веру в справедливость и решимость жить независимо:

"Азербайджанский народ в ходе 44-дневной Отечественной войны и последовавшей за ней 23-часовой антитеррористической операции восстановил не только свои земли, но и конституционный строй и суверенитет. Эта победа - ярчайшее проявление независимых, демократических, светских принципов Азербайджанской Республики, закреплённых в Конституции, и представляет собой одно из величайших достижений в истории страны".

Ш. Айрым подчеркнул, что братство между Азербайджаном и Турцией является непреходящим. Он отметил, что великие достижения Азербайджана вызывают в Турции братские чувства и радость. Айрым также подчеркнул, что страны всегда работали бок о бок, плечом к плечу, как два брата, и выразил уверенность, что азербайджано-турецкие отношения будут поддерживаться на самом высоком уровне сегодня, завтра и в будущем.