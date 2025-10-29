В Баку начал работу 13-й Каспийский энергетический форум.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, форум объединит представителей бизнеса, правительства и дипломатических миссий для обсуждения роли региона в глобальном энергетическом переходе.

В центре внимания будет развитие "Зелёного энергетического коридора" и стратегическое сотрудничество между Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном и странами Черноморского региона в нефтегазовом секторе.

Основные цели форума: обеспечить правильное и эффективное представление международной энергетической повестки на фоне мероприятий COP29 и COP30, представление и поддержка ключевых проектов в области возобновляемой энергетики и газа в регионе, обмен мнениями по созданию и укреплению "Зелёного энергетического коридора" вплоть до Европы, а также углубление диалога между государством, бизнесом и международными организациями, привлечение инвестиций и расширение партнёрства в сфере устойчивой энергетики.

