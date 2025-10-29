Конституция Азербайджана во время оккупации служила моральной основой суверенитета страны - Сахиба Гафарова
Последние 22 года запомнились как период динамичного и всестороннего развития в истории азербайджанской государственности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в выступлении на международной парламентской конференции на тему "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире", посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.
Спикер отметила, что в период оккупации территорий Азербайджана Конституция служила моральной основой суверенитета страны.
С.Гафарова подчеркнула, что Конституция нашей страны, оставаясь верной общечеловеческим ценностям, определила главным приоритетом мирное сосуществование со всеми народами.
Новость обновляется
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре