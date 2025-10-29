Конституция Азербайджана во время оккупации служила моральной основой суверенитета страны

Последние 22 года запомнились как период динамичного и всестороннего развития в истории азербайджанской государственности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в выступлении на международной парламентской конференции на тему "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире", посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Спикер отметила, что в период оккупации территорий Азербайджана Конституция служила моральной основой суверенитета страны.

С.Гафарова подчеркнула, что Конституция нашей страны, оставаясь верной общечеловеческим ценностям, определила главным приоритетом мирное сосуществование со всеми народами.

Новость обновляется